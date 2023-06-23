Источник пояснил, почему Абильгор не вернется в «Рубин»

Датский футболист Оливер Абильгор принял решение не возвращаться в «Рубин». Он долго сомневался, но родные убедили его не возвращаться в Россию по политическим причинам, информирует «Спорт Бизнес Online».

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Согласно сведениям источника, большой интерес к Абильгору проявляют европейские клубы из топ-5 чемпионатов. Кроме того, над его трансфером работает итальянская «Верона», за которую Оливер выступал на правах аренды. Многие клубы хотят подписать Абильгора бесплатно, так как футболист может приостановить контракт с «Рубином».

В казанский клуб пока что никто не обращался в предложениями по Абильгору, чтобы полноценно выкупить его контракт.