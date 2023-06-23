Футболист «Динамо» Денис Макаров женился во второй раз

— В нашем клубе появилась ещё одна семья. Недавно Мака выиграл награду за лучший гол сезона. Правда, самый ценный приз для него — на этом фото. Денис, Даша, будьте счастливы, — говорится в сообщении.

Для 25 летнего Макарова это второй брак. В сентябре 2022 года Наталья Клонина, первая жена хавбека, в социальных сетях объявила о разводе с футболистом. Пара поженилась в 2020 году.