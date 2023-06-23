Гендиректор "Химок" пообещал большие перемены в составе клуба

— Состав изменится примерно на 70%. Дело в том, у нас идет финальная часть переговоров с игроками, и мы по понятным причинам вынуждены расстаться с большей частью иностранных футболистов. Причина в том, что в Первой лиге есть лимит на легионеров. Соответственно, на замену им придут люди с российским паспортом — делаем ставку на молодых россиян. В течение этой и следующей недели мы будем объявлять об изменениях в составе, — сказал Оленев «Матч ТВ».