Гендиректор "Химок" пообещал большие перемены в составе клуба

«Состав «Химок» после вылета из РПЛ изменится на 70%» — гендиректор
Футбольный клуб «Химки» будет делать ставку на молодых российских футболистов, состав команды изменится на 70% в сравнении с прошлым сезоном, сообщил «Матч ТВ» генеральный директор подмосковного клуба Николай Оленев.
По итогам минувшего сезона «Химки» заняли 15 е место в чемпионате России и вылетели в МЕЛБЕТ Первую лигу.
— Состав изменится примерно на 70%. Дело в том, у нас идет финальная часть переговоров с игроками, и мы по понятным причинам вынуждены расстаться с большей частью иностранных футболистов. Причина в том, что в Первой лиге есть лимит на легионеров. Соответственно, на замену им придут люди с российским паспортом — делаем ставку на молодых россиян. В течение этой и следующей недели мы будем объявлять об изменениях в составе, — сказал Оленев «Матч ТВ».
Согласно регламенту, в клубах первого дивизиона Футбольной национальной лиги общее количество легионеров должно быть равно четырем.