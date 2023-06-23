«Коринтианс» подтвердил продажу Мантуана «Зениту»

Ранее появилась информация, что «Коринтианс» планирует выручить за продажу Мантуана € 6 млн. Отметим, что 50 процентов прав на Мантуана уже принадлежит «Зениту». Российский клуб получил их в результате обмена нападающего Юри Алберто в «Коринтианс».