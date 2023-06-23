ФИФА выбрала место проведения клубного чемпионата мира - 2025

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) избрал США местом проведения чемпионата мира 2025 года среди клубов, сообщает официальный сайт ФИФА.

© Газета.Ru

Соревнования впервые будут проведены в новом формате. В них примут участие 32 команды.

Проведение клубного первенства мира станет этапом подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике в 2026 году.

«Клубный чемпионат мира станет вершиной элитного профессионального мужского клубного футбола, и, учитывая наличие необходимой инфраструктуры и огромного интереса к организации соревнований, США являются идеальной принимающей стороной для проведения первого глобального турнира», — говорится в заявлении ФИФА.

Победителем клубного чемпионата мира в 2023 году стал мадридский «Реал». В финале он обыграл «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии со счетом 5:3. Дубли в составе мадридцев оформили Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде. Еще один мяч записал на свой счет Карим Бензема.

До этого «Реал» уже выигрывал клубный чемпионат мира в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах. Выйдя в финал в пятый раз, испанский клуб установил рекорд турнира.