Бенитес стал главным тренером «Сельты»

Тренер Рафаэль Бенитес возглавил испанскую «Сельту». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

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Контракт с наставником подписан сроком на три сезона. Ожидается, что Бенитес присоединится к команде в июле, в начале предсезонной подготовки.