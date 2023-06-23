Генсек РФС: УЕФА по-прежнему выплачивает деньги России

Генсек РФС Митрофанов заявил, что УЕФА по-прежнему выплачивает деньги России
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по-прежнему выплачивает России деньги на реализацию программ развития футбола, сообщает ТАСС.
«Мы сейчас пересогласовываем программы. От УЕФА должны прийти деньги за программу HatTrick. Текущие платежи идут», — сказал Митрофанов.
Программа УЕФА HatTrick оказывает поддержку европейским национальным ассоциациям в сферах спортивных достижений, инфраструктуры и образования.
Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия в соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
22 июня на конференции РФС, прошедшей в Москве, представитель УЕФА заявил, что в организации верят в возвращение сборной России на международную арену.
Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что возможность перехода российского футбола в Азию по-прежнему существует.