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Генсек РФС Митрофанов заявил, что УЕФА по-прежнему выплачивает деньги России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по-прежнему выплачивает России деньги на реализацию программ развития футбола, сообщает ТАСС.

Генсек РФС: УЕФА по-прежнему выплачивает деньги России
© РИА Новости

«Мы сейчас пересогласовываем программы. От УЕФА должны прийти деньги за программу HatTrick. Текущие платежи идут», — сказал Митрофанов.

Программа УЕФА HatTrick оказывает поддержку европейским национальным ассоциациям в сферах спортивных достижений, инфраструктуры и образования.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия в соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

22 июня на конференции РФС, прошедшей в Москве, представитель УЕФА заявил, что в организации верят в возвращение сборной России на международную арену.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что возможность перехода российского футбола в Азию по-прежнему существует.

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