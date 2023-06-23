Хорватский футболист рассказал о необычной просьбе Семака

«Для его ребенка. И об этом я тоже никому не рассказывал», — вспомнил он.

Ловрен выступал за «Зенит» с 2020-го по 2023-й. Вместе с сине-бело-голубыми футболист стал двукратным чемпионом России и трехкратным обладателем Суперкубка страны. На данный момент он играет за французский «Лион», в котором он был с 2010 по 2013 год.