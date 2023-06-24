Грузия сыграла вничью с Бельгией на молодёжном Евро, уступая со счётом 0:2

Завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2023 среди молодёжных команд, в котором встречались сборные Грузии и Бельгии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дуйе Струканом. Матч завершился вничью — 2:2.

© Соцсети Сабы Сазонова

На 15-й минуте Максим Де Кёйпер вывел Бельгию вперёд. На 38-й минуте Ларджи Рамазани удвоил счёт. Во втором тайме Грузия ответила двумя точными ударами Георгия Цитаишвили — на 51-й и 87-й минуте. В матче принимали участие игроки московского «Динамо» Саба Сазонов и Лука Гагнидзе.