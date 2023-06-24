Кристофер Нкунку рассказал, почему решил перейти в «Челси»
Нападающий лондонского «Челси» Кристофер Нкунку рассказал, почему принял решение перейти именно в этот клуб.
«Я считаю этот проект подходящим для себя. Я могу развиваться здесь как игрок и человек. В конце концов, это хороший город, и я точно хочу совершенствоваться в футболе, выигрывать трофеи. Думаю, это хороший проект для меня на данном этапе. Это безусловно так», — сказал Нкунку в интервью пресс-службе «Челси».
В прошлом сезоне Нкунку выступал за «РБ Лейпциг» в чемпионате Германии. Контракт французского футболиста с «Челси» рассчитан до лета 2029 года.
В 36 матчах сезона 2022/2023 Нкунку отметился 23 забитыми мячами и девятью результативными передачами. До «Лейпцига» форвард играл за «ПСЖ».
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