Кристофер Нкунку рассказал, почему решил перейти в «Челси»

«Я считаю этот проект подходящим для себя. Я могу развиваться здесь как игрок и человек. В конце концов, это хороший город, и я точно хочу совершенствоваться в футболе, выигрывать трофеи. Думаю, это хороший проект для меня на данном этапе. Это безусловно так», — сказал Нкунку в интервью пресс-службе «Челси».