В воронежском "Факеле" сообщили об обстановке в клубе

"Футбольный клуб "Факел" продолжает работать в штатном режиме, согласно намеченным ранее планам, - говорится в сообщении. - В случае появления новой информации возможны корректировки. Призываем всех не поддаваться панике и не забывать о девизе нашего клуба: пока едины - мы непобедимы".