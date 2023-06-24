В воронежском "Факеле" сообщили об обстановке в клубе

В воронежском "Факеле" сообщили, что клуб продолжает работать в штатном режиме
Воронежский футбольный клуб "Факел" продолжает работу в штатном режиме. Об этом в субботу сообщает пресс-служба "Факела".
"Футбольный клуб "Факел" продолжает работать в штатном режиме, согласно намеченным ранее планам, - говорится в сообщении. - В случае появления новой информации возможны корректировки. Призываем всех не поддаваться панике и не забывать о девизе нашего клуба: пока едины - мы непобедимы".
24 июня Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции (КТО) в Москве, Московской и Воронежской областях.