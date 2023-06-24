"Спартак" и ЦСКА сыграют в 11-м туре нового сезона РПЛ

Матч между московскими "Спартаком" и ЦСКА в первом круге Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2023/24 пройдет в рамках 11-го тура. Об этом в субботу сообщает пресс-служба РПЛ.
11-й тур состоится с 6 по 8 октября. Встреча пройдет на домашнем стадионе "Спартака". Встреча команд во втором круге пройдет в 21-м туре (15-17 марта).
Первый тур нового сезона состоится с 21 по 23 июля. В нем пройдут матчи "Спартак" - "Оренбург", "Динамо" (Москва) - "Краснодар", "Локомотив" (Москва) - "Рубин" (Казань), "Урал" (Екатеринбург) - ЦСКА, "Ростов" - "Факел" (Воронеж), "Ахмат" (Грозный) - "Крылья Советов" (Самара), "Сочи" - "Балтика" (Калининград), "Пари Нижний Новгород" - "Зенит" (Санкт-Петербург).
В третьем туре (4-6 августа) "Зенит" дома сыграет с "Динамо", ЦСКА примет "Локомотив". В рамках пятого тура (18-20 августа) "Спартак" примет "Зенит", вторая игра команд пройдет в Санкт-Петербурге в 19-м туре (1-3 марта).
Заключительный, 30-й тур пройдет 25 мая.