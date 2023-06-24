"Спартак" и ЦСКА сыграют в 11-м туре нового сезона РПЛ

Матч между московскими "Спартаком" и ЦСКА в первом круге Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2023/24 пройдет в рамках 11-го тура. Об этом в субботу сообщает пресс-служба РПЛ.

11-й тур состоится с 6 по 8 октября. Встреча пройдет на домашнем стадионе "Спартака". Встреча команд во втором круге пройдет в 21-м туре (15-17 марта).

В третьем туре (4-6 августа) "Зенит" дома сыграет с "Динамо", ЦСКА примет "Локомотив". В рамках пятого тура (18-20 августа) "Спартак" примет "Зенит", вторая игра команд пройдет в Санкт-Петербурге в 19-м туре (1-3 марта).