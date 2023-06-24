Итоги жеребьевки группового этапа Пути РПЛ Кубка России в сезоне-2023/24
В Москве завершилась жеребьевка групповой стадии Кубка России в сезоне-2023/24. По ее итогам сформированы следующие четыре квартета:
Группа А: ЦСКА, "Оренбург", "Сочи", "Факел"
Группа B: "Ростов", "Локомотив", "Урал", "Рубин"
Группа С: "Зенит", "Ахмат", "Крылья Советов", "Балтика"
Группа D: "Спартак", "Краснодар", "Динамо", "Пари НН"
Предстоящий розыгрыш Кубка страны станет вторым, где клубы РПЛ начинают выступление с группового этапа. Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА. В финале предыдущего розыгрыша Кубка России "армейцы" взяли верх над "Краснодаром" в послематчевой серии 11-метровых - 1:1, 6:5 по пенальти. Творцом успеха стал бессменный вратарь красно-синих Игорь Акинфеев, который парировал два удара в исполнении легионеров южан.