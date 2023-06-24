Итоги жеребьевки группового этапа Пути РПЛ Кубка России в сезоне-2023/24

В Москве завершилась жеребьевка групповой стадии Кубка России в сезоне-2023/24. По ее итогам сформированы следующие четыре квартета:

Предстоящий розыгрыш Кубка страны станет вторым, где клубы РПЛ начинают выступление с группового этапа. Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА. В финале предыдущего розыгрыша Кубка России "армейцы" взяли верх над "Краснодаром" в послематчевой серии 11-метровых - 1:1, 6:5 по пенальти. Творцом успеха стал бессменный вратарь красно-синих Игорь Акинфеев, который парировал два удара в исполнении легионеров южан.