Орлов сравнил молодых звезд «Динамо» и «Краснодара»

«Переход Сперцяна в Европу более вероятен, чем история с Захаряном. Там было понятно, что это игра агентов. А Сперцян — парень очень способный. Он здорово играл и за «Краснодар», и за сборную Армении. Сперцян намного ярче Захаряна по умению играть в футбол», — сказал Орлов.