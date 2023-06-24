Орлов сравнил молодых звезд «Динамо» и «Краснодара»
Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что у полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна больше шансов уехать в Европу, чем у хавбека «московского «Динамо» Арсена Захаряна. Слова Орлова приводит Sport24.
«Переход Сперцяна в Европу более вероятен, чем история с Захаряном. Там было понятно, что это игра агентов. А Сперцян — парень очень способный. Он здорово играл и за «Краснодар», и за сборную Армении. Сперцян намного ярче Захаряна по умению играть в футбол», — сказал Орлов.
В минувшем сезоне 20-летний Захарян сыграл за бело-голубых 37 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал 10 результативных передач. Прошлым летом лондонский «Челси» предлагал за Захаряна £12,6 млн. Однако переход не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.
На счету 23-летнего Сперцяна 41 матч, 14 голов и 14 передач в сезоне-2022/23. Полузащитник сборной Армении помог «быкам» выйти в финал Кубка России, в котором южане проиграли ЦСКА в серии послематчевых пенальти.