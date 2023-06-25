Бывший защитник сборной России стал игроком «Ленинградца»

Бывший игрок тульского «Арсенала» Максим Беляев подписал контракт с «Ленинградцем». Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано до конца следующего сезона.

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Максим Беляев является воспитанником «Спартака» и «Локомотива». На взрослом уровне он также выступал за железнодорожников, но столичный клуб преимущественно отправлял его в аренды: в брянское «Динамо», владимирское «Торпедо», «Ростов». Позже был этап в ярославском «Шиннике», а затем семь сезонов в Туле.

Добавим, что с июля 2022 года Беляев не появлялся на поле – «Арсенал» перевёл его во вторую команду из-за отказа идти на понижение зарплаты.