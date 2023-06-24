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«Милан» готов заплатить «Челси» 40 миллионов евро за Лукаку — СМИ

«Милан» готов заплатить 40 миллионов евро за нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Милан» готов заплатить «Челси» 40 миллионов евро за Лукаку
©  Матч ТВ

«Интер», где форвард провел прошлый сезон на правах аренды, не может себе позволить такие траты, учитывая финансовое положение клуба.

Тем временем «Аль Хиляль» пытается заманить футболиста в Саудовскую Аравию и предлагает ему зарплату в размере 30 миллионов евро в год.

Лукаку в прошедшем сезоне провел 37 матчей во всех турнирах за «Интер», забил 14 мячей и отдал семь голевых передач. Аренда футболиста в клубе истечет 30 июня.