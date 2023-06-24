«Милан» готов заплатить «Челси» 40 миллионов евро за Лукаку

«Милан» готов заплатить 40 миллионов евро за нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, сообщает La Gazzetta dello Sport.
«Интер», где форвард провел прошлый сезон на правах аренды, не может себе позволить такие траты, учитывая финансовое положение клуба.
Тем временем «Аль Хиляль» пытается заманить футболиста в Саудовскую Аравию и предлагает ему зарплату в размере 30 миллионов евро в год.
Лукаку в прошедшем сезоне провел 37 матчей во всех турнирах за «Интер», забил 14 мячей и отдал семь голевых передач. Аренда футболиста в клубе истечет 30 июня.