Полузащитник «Зенита» Вендел захотел остаться в Бразилии

Полузащитник «Зенита» Вендел хочет остаться в Бразилии — источник
Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел не намерен возвращаться в Россию в ближайшее время, он хочет остаться на родине, присоединившись к «Фламенго» Хорхе Сампаоли. Об этом со ссылкой на свои источники из окружения игрока сообщает журналист TV Record Габриэл Рейс.
По словам журналиста, человек, лично общающийся с Венделом, заверил его, что футболист твёрдо намерен играть за «Фламенго». Он видит себя на более атакующей позиции в полузащите, как обычно требует Хорхе Сампаоли.
Ранее один из агентов Вендела Чезаре Барбьери сообщил, что игрок останется в Бразилии, пока ситуация в России не улучшится.
В розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 Вендел сыграл в 25 матчах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Хавбек выступает за петербургский клуб с сезона-2020/2021. Всего за карьеру на счету Вендела 161 сыгранный матч, 23 забитых гола и 14 ассистов в рамках национальных чемпионатов.