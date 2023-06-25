Полузащитник «Зенита» Вендел захотел остаться в Бразилии

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел не намерен возвращаться в Россию в ближайшее время, он хочет остаться на родине, присоединившись к «Фламенго» Хорхе Сампаоли. Об этом со ссылкой на свои источники из окружения игрока сообщает журналист TV Record Габриэл Рейс.

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По словам журналиста, человек, лично общающийся с Венделом, заверил его, что футболист твёрдо намерен играть за «Фламенго». Он видит себя на более атакующей позиции в полузащите, как обычно требует Хорхе Сампаоли.

Ранее один из агентов Вендела Чезаре Барбьери сообщил, что игрок останется в Бразилии, пока ситуация в России не улучшится.