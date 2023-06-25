"Зенит" может приобрести 17-летнего бразильского нападающего Педро

За 50% прав на футболиста, которого эксперты и болельщики считают одним из наиболее перспективных молодых бразильских игроков, бразильцы хотят получить €12 млн. В итоге сделки у "Коринтианс" останется 30% прав. Клубы договорились о сумме перехода, но "Зенит" не делал "Коринтианс" официального предложения.

В 2023 году состав "Зенита" уже пополнили два молодых бразильских игрока. В январе клуб объявил о переходе в команду двух игроков "Коринтианс". Зимой к сине-бело-голубым присоединился 19-летний центральный защитник Роберт Ренан. С ним был подписан контракт на пять сезонов. Также сине-бело-голубые договорились о переходе летом полузащитника Ду Кейроса. Ду Кейрос ранее признался, что финансовая выгода была одним из факторов его согласия на переход в петербургский "Зенит", отметив при этом, что ему было очень сложно решиться на отъезд из Бразилии.