Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в «Реале» сможет получать около € 60 млн в год чистыми с учётом коммерческих сделок, сообщает журналист El Debate Томас-Гонсалес Мартин.

ДУШАНБЕ, июнь – SPORTS.tj. Максимальный доход футболиста будет зависеть от его имиджевых и рекламных прав. Вероятно, Мбаппе получит 65% от них.

Отмечается, что Мбаппе ещё несколько месяцев назад решил, что хочет стать игроком мадридского «Реала». По данным разных источников, его мать Файза Ламари вела секретные переговоры со «сливочными».

Ожидается, что переговоры о трансфере завершатся в течение двух недель. Мбаппе нацелен на подписание контракта с «Реалом» в следующем месяце – он не хочет приезжать на предсезонку ПСЖ 15 июля.