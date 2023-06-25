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«Истанбулспор»: Лунев потребовал слишком высокую зарплату

Главный тренер ФК «Истанбулспор» Фатих Текке рассказал, что клуб был заинтересован во вратаре сборной России Андрее Луневе, но у футболиста оказались чрезмерно высокие зарплатные требования. Об этом пишет Sport24.

Турецкому клубу оказалась не по карману зарплата футболиста сборной России
© РИА Новости

Тренер пояснил, что руководство клуба вело переговоры с Луневым. Он добавил, что стороны не сошлись по финансам.

В связи с этим, пояснил Текке, тренерский штаб начал рассматривать другие варианты.

Отмечается, что Лунев вошел в состав немецкого клуба «Байер» в июле 2021 года и в мае 2023 года покинул его. За два года он принял участие только в трех матчах.

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