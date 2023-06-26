Экс-полузащитник "Зенита" считает, что Абаскаль может потерять место

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров заявил «РБ Спорт», что в «Спартаке» снова могут произойти кадровые изменения, если они невыразительно начнут сезон.
В первых четырех турах команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Оренбургом», калининградской «Балтикой», казанским «Рубином» и екатеринбургским «Уралом», а в пятом туре примет петербургский «Зенит». «Сине бело голубые» стартуют матчем с «ПАРИ НН», следом предстоят игры с «Ростовом», «Факелом» и «Динамо».
— Думаю, в первых пяти турах РПЛ у «Зенита» могут быть вопросы только с «Ростовом» — игра на выезде, добираться туда долго и неудобно. А по другим командам — с «Нижним» будет нормальная игра, «Факел» — то же самое. Обе команды боролись в прошлом сезоне за выживание. Потом «Динамо» с новым тренером — уже будет посложнее игра. Через эти встречи зенитовцы как раз подготовятся ко встрече со «Спартаком», которая намечена на пятый тур. Это, как всегда, будет интересная игра, хотя, опять же, как «красно белые» начнут. Если невыразительно, то могут произойти очередные изменения. Там же каждый год что то меняется.
— Так уже поменяли генерального директора, пока лимит на изменения исчерпан…
— Ну почему? Начнут неважно — и тренера погонят. Так же в «Спартаке» всегда бывает.
В прошлом сезоне «Спартак» занял третье место в чемпионате России. «Зенит» стал чемпионом.