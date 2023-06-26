Экс-полузащитник "Зенита" считает, что Абаскаль может потерять место

— Думаю, в первых пяти турах РПЛ у «Зенита» могут быть вопросы только с «Ростовом» — игра на выезде, добираться туда долго и неудобно. А по другим командам — с «Нижним» будет нормальная игра, «Факел» — то же самое. Обе команды боролись в прошлом сезоне за выживание. Потом «Динамо» с новым тренером — уже будет посложнее игра. Через эти встречи зенитовцы как раз подготовятся ко встрече со «Спартаком», которая намечена на пятый тур. Это, как всегда, будет интересная игра, хотя, опять же, как «красно белые» начнут. Если невыразительно, то могут произойти очередные изменения. Там же каждый год что то меняется.