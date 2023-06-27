«Бавария» сделала официальное предложение «Тоттенхэму» по Гарри Кейну

«Бавария» сделала официальное предложение по Гарри Кейну в размере € 70 млн
Мюнхенская «Бавария» предложила «Тоттенхэму» за нападающего Гарри Кейна € 70 млн и бонусы. Об этом сообщает The Athletic.
Этим летом «Бавария» под руководством бывшего главного тренера «Челси» Томаса Тухеля находится в поиске нового форварда, и Кейн занимает одно из первых мест в списке их приоритетов. Кейн был целью «Манчестер Юнайтед» с тех пор, как Уле-Гуннар Сульшер был их главным тренером, а нынешний босс Эрик тен Хаг также является поклонником игры 29-летнего футболиста.
«Манчестер Сити» рассматривал возможность подписания Кейна два года назад, прежде чем следующим летом завершил сделку по Эрлингу Холанду. Ранее сообщалось что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сказал совету директоров клуба, что хочет видеть в своей команде Кейна.
Чемпионат.com: главные новости