«Бавария» сделала официальное предложение «Тоттенхэму» по Гарри Кейну

Этим летом «Бавария» под руководством бывшего главного тренера «Челси» Томаса Тухеля находится в поиске нового форварда, и Кейн занимает одно из первых мест в списке их приоритетов. Кейн был целью «Манчестер Юнайтед» с тех пор, как Уле-Гуннар Сульшер был их главным тренером, а нынешний босс Эрик тен Хаг также является поклонником игры 29-летнего футболиста.