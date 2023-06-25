«Челси» объявил о переходе Кулибали в «Аль‑Хиляль»

Лондонский «Челси» на сайте объявил о переходе защитника команды Калиду Кулибали в саудовский клуб «Аль Хиляль».

По информации СМИ, сумма трансфера составила около 20 миллионов евро. Сенегалец заключил с новой командой трехлетний контракт.

Кулибали выступал за «Челси» с 2022 года, за «синих» защитник провел 32 матча и забил два мяча. Ранее 32 летний футболист играл за итальянский «Наполи», бельгийский «Генк» и французский «Мец».

В пятницу «Аль Хиляль» объявил о переходе португальского полузащитника Рубена Невеша из «Вулверхэмптона» за 55 млн.