В украинском клубе пожаловались на отсутствие поддержки ФИФА

«ФИФА убила нашу веру в честную игру. Теперь мы дважды подумаем, прежде чем инвестировать что-либо, потому что ФИФА просто приходит и делает все, что хочет», — заявил он и добавил, что необходим фонд солидарности для украинских клубов.

Согласно новым условиям ФИФА, опцией приостановки контракта не могут пользоваться иностранные игроки и тренеры, которые продолжают работать в украинских и российских клубах. Также лишены этой возможности те, кто подписал или продлил контракт с командой после 7 марта 2022 года. Отмечается, что воспользовавшиеся опцией футболисты могут продлить приостановку контракта еще на один сезон.