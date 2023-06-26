Президент «Реала» хочет ухода тренера Рауля

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес не горит желанием оставлять на должности главного тренера молодёжной команды «сливочных» Рауля Гонсалеса. Функционер предпочитает видеть на этом месте Рауля Альбиоля , ныне занимающего аналогичную должность в команде до 19 лет. Об этом сообщает Sport.es.

По сведениям источника, сам Рауль хочет остаться на занимаемой должности, отклонив ради этого предложения от других команд. Однако изначально планировалось, что Рауль уйдёт, а Перес назначит на эту должность Альбиоля, являющегося «любимчиком» президента. Сам Альбиоль проделал большую работу в команде до 19 лет и, по мнению многих в клубе, заслужил повышение.