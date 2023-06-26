Долгов сообщил об уходе из «Химок» и рассказал о вариантах продолжения карьеры

Российский нападающий Александр Долгов объявил об уходе из «Химок» и не исключил, что продолжит карьеру в клубе РПЛ.
— С руководством была договоренность, что в случае вылета команды из РПЛ без ссор садимся, обсуждаем и расторгаем контракт. Сейчас сели, пообщались, спокойно решили, пожали друг другу руки и расторгли трудовой договор.
Я собой недоволен в этом сезоне, потому что для нападающего четыре мяча — это мало, ничто. Понятно, что команда вылетела, сезон был провальным. Как нападающему мне в следующем сезоне надо будет реабилитироваться. Ждать меня в РПЛ? Думаю, такой вариант возможен, — сказал Долгов Metaratings.ru.
Долгов выступал за «Химки» с 2020 года. В минувшем сезоне 24 летний игрок провел 29 матчей, забил 4 мяча и сделал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 600 тысяч евро.
По итогам минувшего сезона «Химки» заняли 15 е место в чемпионате России и вылетели в МЕЛБЕТ Первую лигу.