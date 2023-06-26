Долгов сообщил об уходе из «Химок» и рассказал о вариантах продолжения карьеры

— С руководством была договоренность, что в случае вылета команды из РПЛ без ссор садимся, обсуждаем и расторгаем контракт. Сейчас сели, пообщались, спокойно решили, пожали друг другу руки и расторгли трудовой договор.



Я собой недоволен в этом сезоне, потому что для нападающего четыре мяча — это мало, ничто. Понятно, что команда вылетела, сезон был провальным. Как нападающему мне в следующем сезоне надо будет реабилитироваться. Ждать меня в РПЛ? Думаю, такой вариант возможен, — сказал Долгов Metaratings.ru.