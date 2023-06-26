Покинувшие «Зенит» российские тренеры продолжат карьеру в итальянском клубе

Мария Бурова в 2017 года присоединилась к тренерскому штабу Сергея Семака в «Уфе», а спустя год вместе с главным тренером отправилась в «Зенит». Александр Низелик с 2014 по 2017 год работал в академии «Зенита», а в январе того же года оказался в «Уфе», откуда в 2018 году также отправился в «Зенит».