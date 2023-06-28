В УЕФА прокомментировали призыв Украины исключить РФС

"Что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года исполнительный комитет принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных РФС, с 1 января 2015 года, а также считать этот регион "особой зоной" для футбольных целей до дальнейшего уведомления", - ответили в пресс-службе УЕФА на вопросы о том, получили ли в организации жалобу от УАФ и грозят ли РФС какие-либо санкции.