«Реал» и Мбаппе договорились о переходе форварда

Мадридский «Реал» и французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе разработали несколько вариантов перехода футболиста в состав команды. Об этом сообщает Foot Mercato.

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По информации источника, французский форвард готов перейти в мадридский клуб уже в летнее трансферное окно 2023 года, если «Реал» и «ПСЖ» достигнут договоренности. Однако, если этот вариант сорвется, то Мбаппе и «Реал» уже договорились о том, что игрок совершит переход летом 2024 года на правах свободного агента.

«ПСЖ» не хочет расставаться с Мбаппе бесплатно, поэтому рассчитывает либо продать игрока, либо переподписать с ним контракт.

24 июня издание Marca написало, что Мбаппе готов стать игроком мадридского «Реала», если те выполнят его требования, касающиеся выплат.

«Реал» предпринял попытку подписать Мбаппе в конце сезона-2021/22, однако футболист решил заключить новое соглашение с «ПСЖ». В сезоне 2022/23 Мбаппе принял участие в 34 матчах чемпионата Франции, отметившись 29 забитыми мячами и пятью результативными передачами, что позволило ему стать лучшим бомбардиром своей команды.