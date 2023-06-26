Мостовой скептически оценил назначение Ярошика

«Когда его назначили, первое, что подумал: а где российские специалисты? (смеётся). В качестве футболиста видел его несколько игр и всё. Не знаю, как относиться к его назначению. Это PR ход и авантюра получается. Готов ли я ему в будущем конкуренцию навязать? Не знаю, мне лет то сколько, а Ярошик молодой. Гоняться ни за кем не буду. Учиться на тренера начну только в июле или в августе», — приводит слова Мостового Legalbet.