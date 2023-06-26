Мостовой скептически оценил назначение Ярошика

Мостовой назвал назначение Ярошика авантюрой
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал назначение чешского специалиста Иржи Ярошика на пост главного тренера «Оренбурга».
«Когда его назначили, первое, что подумал: а где российские специалисты? (смеётся). В качестве футболиста видел его несколько игр и всё. Не знаю, как относиться к его назначению. Это PR ход и авантюра получается. Готов ли я ему в будущем конкуренцию навязать? Не знаю, мне лет то сколько, а Ярошик молодой. Гоняться ни за кем не буду. Учиться на тренера начну только в июле или в августе», — приводит слова Мостового Legalbet.
Во время игровой карьеры Ярошик выступал в России за такие клубы, как ЦСКА и «Крылья Советов». В составе армейцев экс-полузащитник становился чемпионом России (2003) и завоевывал Суперкубок России (2004).
Став тренером, Ярошик возглавлял словенский клуб «Целе», чешские «Усти-над-Лабем», «Простеёв» и «Теплице».
22 июня «Оренбург» объявил о назначении Ярошика на пост главного тренера. Специалист сменил на этой должности соотечественника Марцела Личку, перебравшегося в московское «Динамо».
По итогам сезона 2022/23 «Оренбург» занял 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. Чемпионский титул завоевал «Зенит» с 70 очками.