Женская сборная России сыграет с командой Ирана в Казани

«В июне получили предложение от сборной Китая провести два товарищеских матча. Очень интересно сыграть с соперником такого высокого уровня. Китай – неоднократный победитель Кубка Азиатской конфедерации, призер чемпионатов мира и Олимпийских игр. Сейчас китайская команда готовится к участию в ЧМ-2023, поэтому матчи пройдут в закрытом режиме. Благодарны российским клубам за то, что проявили солидарную позицию и отпустили футболисток вне дат официальных окон ФИФА: все прекрасно понимают значимость и важность этих спаррингов», — сказал главный тренер сборной России Юрий Красножан.