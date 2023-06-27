Женская сборная России сыграет с командой Ирана в Казани
Пресс-служба женской сборной России в своём телеграм-канале анонсировала проведение товарищеского матча с командой Ирана, который состоится 14 июля на стадионе «Центральный» в Казани. 18 июля команды вновь проведут встречу, но уже без зрителей.
Отметим, что 1 и 4 июля сборная России проведёт два выездных матча с командой Китая. С 26 июня по 6 июля у команды проходит учебно-тренировочный сбор в китайском городе Циндао.
«В июне получили предложение от сборной Китая провести два товарищеских матча. Очень интересно сыграть с соперником такого высокого уровня. Китай – неоднократный победитель Кубка Азиатской конфедерации, призер чемпионатов мира и Олимпийских игр. Сейчас китайская команда готовится к участию в ЧМ-2023, поэтому матчи пройдут в закрытом режиме. Благодарны российским клубам за то, что проявили солидарную позицию и отпустили футболисток вне дат официальных окон ФИФА: все прекрасно понимают значимость и важность этих спаррингов», — сказал главный тренер сборной России Юрий Красножан.