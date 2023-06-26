Серхио Рико начал общаться с родственниками

Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико, который ранее был выведен из искусственной комы и находящийся в реанимации, начал разговаривать с близкими.
— Серхио общается. Он называет нас по имени, прекрасно знает, кто мы. Надеюсь, его выпишут как можно скорее, но врачи должны быть уверенны. Знает ли Рико о несчастном случае? Я так не думаю, нам придется подождать, пока он действительно сможет высказаться. На данный момент мы просто пытаемся заставить его чувствовать себя хорошо и спокойно, — приводит L’Equipe слова жены голкипера Альбы Сильвы.
Испанец находится в реанимации с 28 мая после несчастного случая, произошедшего во время езды на лошади. Сообщалось, что 29 летний игрок упал на землю и ударился головой, после чего также получил удар копытом в область шеи. У Рико диагностировали кровоизлияние в мозг.
Рико в минувшем сезоне не провел ни одного матча за «ПСЖ».