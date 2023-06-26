Серхио Рико начал общаться с родственниками

— Серхио общается. Он называет нас по имени, прекрасно знает, кто мы. Надеюсь, его выпишут как можно скорее, но врачи должны быть уверенны. Знает ли Рико о несчастном случае? Я так не думаю, нам придется подождать, пока он действительно сможет высказаться. На данный момент мы просто пытаемся заставить его чувствовать себя хорошо и спокойно, — приводит L’Equipe слова жены голкипера Альбы Сильвы.