Стало известно о состоянии вышедшего из комы вратаря «ПСЖ» Рико
Жена вышедшего из комы голкипера «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико Альба Сильва рассказала, что футболист находится в сознании и начал общаться с близкими, сообщает Footmercato.
«Дела идут на поправку. Серхио общается, называет нас по имени, прекрасно узнает нас, у него все хорошо с памятью. Надеюсь, в ближайшее время его переведут из реанимации, но врачи должны быть полностью уверены», — сказала Сильва.
Напомним, что 28 мая испанец был доставлен в одну из больниц Севильи, где у него диагностировали кровоизлияние в мозг. Спортсмен поступил в медицинское учреждение в критическом состоянии, его состояние удалось стабилизировать. На протяжении нескольких дней вратарь пребывал в коме.
Первоначально сообщалось, что футболист получил травмы из-за падения с лошади. Но родные Рико рассказали, что голкипер пострадал из-за столкновения с повозкой с мулом и сбежавшей лошадью.
Ранее стало известно, что «ПСЖ» ждет быстрого ответа от нападающего Килиана Мбаппе по поводу продления контракта или ухода из клуба.