«Милан» близок к покупке Пулишича

Как сообщает La Gazetta dello Sport, «Милан» находится на финальной стадии переговоров о трансфере американского полузащитника Кристиана Пулишича . Сообщается, что новый тренер «Челси» Маурисио Почеттино не рассчитывает на игрока в своих планах на будущее.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги 2022/2023 года Пулишич провел 24 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. До перехода в «Челси» он выступал за дортмундскую «Боруссию» в течение четырех сезонов. Игрок перешел в лондонский клуб летом перед сезоном-2019/2020. В общей сложности у него 188 сыгранных матчей, 33 забитых гола и 29 ассистов.