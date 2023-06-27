Нападающий Давид Караев покинул «Торпедо»

28-летний форвард присоединился к чёрно-белым прошлым летом, перейдя из хабаровского СКА. В течение сезона-2022/2023 он принял участие в 29 матчах за «Торпедо» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал две результативные передачи.