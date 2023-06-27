«Фенербахче» примет участие в Кубке PARI Премьер, несмотря на недовольство игроков

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки подтвердил, что стамбульцы примут участие в товарищеском турнире «Кубок PARI Премьер», который пройдёт в Санкт-Петербурге. Соревнования будут проходить с 1 по 15 июля.