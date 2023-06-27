«Фенербахче» примет участие в Кубке PARI Премьер, несмотря на недовольство игроков

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки подтвердил, что стамбульцы примут участие в товарищеском турнире «Кубок PARI Премьер», который пройдёт в Санкт-Петербурге. Соревнования будут проходить с 1 по 15 июля.
Помимо «Фенербахче» на турнире сыграют «Зенит», «Нефтчи» (Азербайджан) и «Црвена Звезда» (Сербия).
Ранее турецкие СМИ сообщили, что легионеры «Фенербахче», включая звёздного новичка Эдина Джеко, отказываются от поездки в Россию. Но Баки заявил, что планы клуба не поменялись.
«Мы приедем в Россию. На данный момент нет причин действовать иначе», — цитирует Баки Sport24.
Турнир в Санкт-Петербурге будет частью предсезонной подготовки «Зенита».