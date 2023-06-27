Бывший арбитр ФИФА войдет в состав ЭСК РФС

«Договориться с Чакыром удалось благодаря его близким отношениям с Мажичем. Ожидается, что в составе ЭСК в будущем появится ещё один иностранный эксперт. При этом состав ЭСК будет сокращён за счёт россиян – это будет сделано для того, чтобы максимально снизить вероятность конфликта интересов», — добавил источник «Чемпионата».