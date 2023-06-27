Роналду поделился снимками из отпуска

Криштиану Роналду наслаждается счастливым отдыхом с семьёй. Пара вместе с детьми отправилась в Италию, на побережье Сардинии. Милыми снимками поделились как футболист, так и его девушка Джорджина.

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В социальных сетях Роналду красуются загорающие влюблённые. Фанаты отметили шикарную форму спортсмена в 38 лет. Модель же порадовала поклонников большим количеством фотографий. На главной собралась вся компания. Криштиану-младший, Ева, Матео, Алана Мартина вместе с родителями.

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У пары две общие дочери — Алана Мартина и малышка Ева, родившаяся в 2022 году.

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