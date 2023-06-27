Суды Петербурга вернули в полицию дела о несогласованных мероприятиях "Зенита"

Два районных суда Санкт-Петербурга вернули составителям полицейские протоколы в отношении футбольного клуба "Зенит" за организацию несогласованных с МВД массовых празднований победы в чемпионате России. Об этом сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов города.

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"Районные суды Санкт-Петербурга ознакомились с материалами дел в отношении АО "ФК "Зенит" по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Дзержинский и Петроградский районные суды вернули составителям протоколы для устранения недостатков", - говорится в сообщении.

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Дзержинский суд указал, что в протоколе футбольному клубу вменяют организацию мероприятия, которое причинило вред зеленым насаждениям, при этом в материалах нет никаких сведений, которые подтверждали бы причинение такого вреда. Кроме того, протокол от 9 июня был составлен в отсутствие законного представителя. В материалах Петроградского суда, где также говорится о вреде зеленым насаждениям, есть письмо от организации, которая сообщает, что в результате мероприятия в честь победы ФК "Зенит" никакого материального ущерба причинено не было.

Как ранее сообщал ТАСС, всего полиция направила в суды Петербурга три протокола в отношении футбольного клуба: помимо Петроградского и Дзержинского, материалы зарегистрировал Октябрьский районный суд. Последний, как уточнили во вторник ТАСС в пресс-службе городских судов, еще не принял никакого процессуального решения по делу.

По версии полицейских, вечером 13 мая в Центральном и Петроградском районах города "Зенит" организовал массовые празднования победы петербургской футбольной команды в чемпионате России. В частности, у дома 44 по Невскому проспекту было зафиксировано массовое одновременное пребывание и передвижение не менее 1 тыс. человек - в итоге футбольные фанаты повредили зеленые насаждения, мешали движению пешеходов и транспорта. При этом руководство ФК не согласовало проведение акций с ГУ МВД, обратившись туда уже постфактум, 15 мая - это и стало поводом для разбирательства.