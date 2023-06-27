Полузащитник ЦСКА может оказаться в Италии

«У Карраскаля большой талант. Он может играть в Италии, даже за отличную команду. Я не знаю, заинтересован ли какой-либо клуб Серии А в его подписании сегодня, я просто знаю, что он сейчас в России, и он может договориться с ЦСКА. И для меня Карраскаль стоит своих денег, потому что у него большой талант. Он может многое дать итальянскому футболу», — приводит слова Сантоса Sportitalia.