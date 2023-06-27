«Фламенго» отпугнула запрашиваемая «Зенитом» цена за Вендела

Контракт Вендела с сине-бело-голубыми действует до июня 2027 года. Он перешёл в «Зенит» из португальского «Спортинга» осенью 2020 года. Всего за петербуржцев Вендел провёл 88 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Ранее в чемпионате Бразилии выступал за «Флуминенсе».