Грузинские футболисты вышли в плей-офф молодежного чемпионата Европы с первого места

Молодежная сборная Грузии по футболу со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Нидерландов в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу среди игроков до 21 года. Встреча прошла во вторник в Тбилиси.

В составе грузинской команды гол забил Зурико Давиташвили (42-я минута). У нидерландцев отличился Кеннет Тейлор (45+6). В другом матче игрового дня португальцы со счетом 2:1 переиграли сборную Бельгии.

Сборная Грузии заняла первое место в группе A с 5 очками. Вторыми стали португальцы (4 очка), третье место заняла команда Нидерландов (3), четвертое - Бельгии (2). В плей-офф грузины сыграют с командой, занявшей второе место в группе C, сборная Португалии встретится с англичанами, досрочно обеспечившими в группе C первое место.

В составе сборной Грузии выступают два футболиста московского "Динамо": защитник Саба Сазонов и полузащитник Лука Гагнидзе. На счету Сазонова один гол на турнире, Гагнидзе не отметился голевыми действиями.