Выяснилось, когда Мбаппе станет игроком «Реала»

Мадридский «Реал» закроет сделку по переходу нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе с 1 по 7 июля. Об этом сообщает журналист Франсуа Галлардо в «Твиттере». Файза Ламари — мать и одна из представительниц Килиана, а также её сотрудники прибудут в Мадрид, чтобы согласовать последние условия трансфера.

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Ранее сообщалось, что в 2017 году «Реал» сделал предложение «Монако» о покупке вундеркинда за € 160+20 млн. Однако в сделку вмешался «ПСЖ», предложивший аналогичные условия и пообещавший, что Килиан будет важным игроком в команде. Этого, по мнению семьи Мбаппе, могло не произойти в «Реале». «ПСЖ» арендовал форварда на год, а в 2018-м выкупил его трансфер за € 180 млн.