Тренеры и капитаны клубов выбрали лучшего молодого футболиста РПЛ

«Чемпионат» провёл ежегодное голосование за лучшего молодого (21 год и младше) футболиста сезона в Российской Премьер-Лиге. Участие в выборе обладателя премии принимали капитаны и главные тренеры команд чемпионата России.

По итогам голосования наибольшее количество баллов набрал полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев. 18-летний футболист набрал 90 баллов и опередил основных преследователей в лице нападающего «Динамо» Константина Тюкавина и хавбека «Спартака» Руслана Литвинова.

Тюкавин и Литвинов в свою очередь набрали по 71 баллу, но нападающий «Динамо» оказался выше конкурента за счёт большего количества попаданий в тройку лучших по версии голосовавших.

Таким образом, сложилась следующая тройка:

1. Сергей Пиняев («Локомотив») – 90 баллов

2. Константин Тюкавин («Динамо») – 71 балл

3. Руслан Литвинов («Спартак») – 71 балл