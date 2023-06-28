Представитель Клаудиньо прокомментировал возможный переход игрока во «Фламенго»

Футбольный представитель Гильерме Миранда назвал ложной информацию об интересе к своему клиенту, полузащитнику петербургского «Зенита» Клаудиньо, от бразильского «Фламенго».
Ранее UOL сообщил, что Клаудиньо стал приоритетной трансферной целью «Фламенго».
— Клаудиньо может перейти во «Фламенго»? Это фейк, — заявил Миранда Sport24.
Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года. До этого нападающий выступал только за бразильские клубы: «Коринтианс», «Понте Прета», «Брагантино».
В прошлом сезоне он сыграл в 30 матчах за «Зенит», забил 5 голов и сделал 12 голевых передач.