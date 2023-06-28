Представитель Клаудиньо прокомментировал возможный переход игрока во «Фламенго»

Футбольный представитель Гильерме Миранда назвал ложной информацию об интересе к своему клиенту, полузащитнику петербургского «Зенита» Клаудиньо, от бразильского «Фламенго».

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Ранее UOL сообщил, что Клаудиньо стал приоритетной трансферной целью «Фламенго».

— Клаудиньо может перейти во «Фламенго»? Это фейк, — заявил Миранда Sport24.

Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года. До этого нападающий выступал только за бразильские клубы: «Коринтианс», «Понте Прета», «Брагантино».