Алексей Медведев назначен главным тренером «Новосибирска»
Сибиряки вернули в клуб свою легенду.
Пресс-служба «Новосибирска» объявила о назначении нового главного тренера. Сибиряков в новом сезоне возглавит Алексей Медведев.
«Алексей Медведев — знаковая фигура для новосибирского футбола. В 2009 году капитан «Сибири» забил 18 мечей, стал лучшим бомбардиром Первого дивизиона и помог нашей команде пробиться в РПЛ. В 2010 году Алексей стал автором первых в истории новосибирского футбола голов в высшем дивизионе чемпионата России и в еврокубках.
Спустя 10 лет после ухода из «Сибири», Алексей Медведев возвращается в Новосибирск. Мы приветствуем Алексея Сергеевича в нашем клубе, желаем ему успехов на тренерском поприще и новых спортивных побед!» — говорится на официальном сайте «Новосибирска».
Медведев после окончания карьеры футболиста успел потренировать: красногорский «Зоркий», «Коломну», «Красный» (Смоленская область) и раменский «Сатурн».
«Новосибирск» в прошлом сезоне занял пятое место в Группе 4 Второй лиги.