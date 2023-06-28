Алексей Медведев назначен главным тренером «Новосибирска»

«Алексей Медведев — знаковая фигура для новосибирского футбола. В 2009 году капитан «Сибири» забил 18 мечей, стал лучшим бомбардиром Первого дивизиона и помог нашей команде пробиться в РПЛ. В 2010 году Алексей стал автором первых в истории новосибирского футбола голов в высшем дивизионе чемпионата России и в еврокубках.