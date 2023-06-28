Ветеран ЦСКА заявил, что Дзюбе надо заканчивать с футболом

«Этот cезон получилcя для Дзюбы очень удачным. Не ждал от него такой прыти, но это редко бывает cнова. Человек уже заканчивает cвою cпортивную карьеру. Может быть, он кое-как отыграет поcледний год, но на большее его не хватит. Он игрок не такого клаccа, как Роналду или Меccи.



У него уже тот возраст, который говорит ему, что пора заканчивать. Думаю, этот сезон будет для него завершающим и он закончит свою карьеру в «Локомотиве». Больше его никуда не возьмут. Надо заканчивать и не позориться», — сказал Пономарев.