Макрон сделал выбор между Месси и Роналду
Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на вопрос, кто из двух футболистов ему больше нравится - Криштиану Роналду или Лионель Месси. Об этом пишет Sportskeeda.
«Я предпочитаю Криштиану Роналду», — ответил Макрон.
Ранее аргентинский нападающий Лионель Месси заявил, что уходит из «Пари Сен-Жермен» и продолжит свою карьеру в «Интер Майами». В завершившемся сезоне аргентинец принял участие в 41 матче за ПСЖ во всех турнирах. В его активе 21 гол и 20 результативных передач.
В свою очередь Криштиану Роналду в ноябре 2022 года покинул «Манчестер Юнайтед», а затем в январе подписал контракт с саудовской «Аль-Насрой», увеличив свою игровую зарплату примерно до 75 миллионов долларов и выйдя на первое место в рейтинге спортсменов с самыми высокими доходами.