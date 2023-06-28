Макрон сделал выбор между Месси и Роналду

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на вопрос, кто из двух футболистов ему больше нравится - Криштиану Роналду или Лионель Месси. Об этом пишет Sportskeeda.

«Я предпочитаю Криштиану Роналду», — ответил Макрон.

Ранее аргентинский нападающий Лионель Месси заявил, что уходит из «Пари Сен-Жермен» и продолжит свою карьеру в «Интер Майами». В завершившемся сезоне аргентинец принял участие в 41 матче за ПСЖ во всех турнирах. В его активе 21 гол и 20 результативных передач.