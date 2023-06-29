Итоги первой части молодежного Евро-2023

Позади групповой этап молодёжного Евро-2023. У команд есть пара дней, чтобы перевести дух, после чего нас ждёт самое интересное — матчи плей-офф. Пришло время подвести итоги группового раунда.

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Кто с кем сыграет в четвертьфиналах

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По итогам группового этапа количество сборных сократилось вдвое (c 16 до 8). Дальше ни у кого нет права на ошибку. Четвертьфиналы запланированы на 1 и 2 июля, они пройдут в четырёх городах.

1 июля

Грузия — Израиль (19:00 мск, Тбилиси)

Испания — Швейцария (22:00, Бухарест).

2 июля

Англия — Португалия (19:00, Кутаиси)

Франция — Украина (22:00, Клуж-Напока).

Полуфиналы состоятся 5 июля. Первый пройдет в Батуми, второй — в Бухаресте. В первом победитель матча Грузия — Израиль встретится с победителем пары Англия — Португалия. Во втором победитель матча Испания — Швейцария сыграет либо с Францией, либо с Украиной. Финал пройдёт 8 июля в Батуми.

Кто поедет на Олимпиаду-2024

Летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже. Следовательно, сборная Франции гарантированно выступит там как страна-хозяйка. Англия точно не поедет на Олимпиаду, так как в Играх принимают участие спортсмены объединённой Великобритании. Такая футбольная сборная последний раз играла на ОИ в 2012 году, поскольку тогда соревнования принимал Лондон. С тех пор эта команда не проводила официальных матчей.

На Играх в Париже выступят четыре европейские сборные, включая Францию. Таким образом, на оставшиеся три путёвки претендуют шесть команд. Если Англия и Франция выходят в полуфинал, то другие участники этой стадии (две сборные) получают путёвки на ОИ. Но при этом придётся провести матч за пятое место. В нём встретятся две команды с наивысшим рейтингом среди тех, кто проиграет в 1/4 финала. Победитель матча за пятое место поедет в Париж.

Если в полуфинал Евро-2023 из пары Англия — Франция выйдет только одна сборная, то три оставшихся полуфиналиста едут на Игры-2024. Если в 1/2 финала не выйдут ни французы, ни англичане, то в таком случае придётся проводить матч за третье место. Победитель при этом раскладе получит путёвку в Париж.

Главная сенсация

Сборная Грузии — единственный дебютант чемпионатов Европы. И на групповом этапе команда сотворила настоящую сенсацию. Ей достались очень сложные соперники, однако она не потерпела ни одного поражения. Хозяева группы А (все матчи прошли в Грузии) обыграли Португалию 2:0, превратили 0:2 в 2:2 с Бельгией, а потом поделили очки с Нидерландами — 1:1. Как вам такое выступление? Приятно, что в составе сборной Грузии играют сразу два легионера из РПЛ — защитник Саба Сазонов и полузащитник Лука Гагнидзе. Оба выступают за «Динамо». Впереди четвертьфинал с Израилем, который ранее в плей-офф никогда не играл. Шансы на полуфинал отличные – вместо фаворита (Англия, Испания или Франция) Грузии играть с командой, ближе по классу.

Главный провал

Сборная Германии приехала на турнир в статусе действующего победителя. И уехала домой сразу после группового этапа. Сначала немцы не дожали Израиль — 1:1, хотя дважды по ходу матча били пенальти (не реализовали ни одной попытки). А потом и вовсе влетели чехам (1:2) после того, как пропустили на 87-й минуте. В заключительном туре Германия проиграла англичанам 0:2 и заняла последнее место в группе. А ведь перед стартом турнира букмекеры считали эту сборную одним из главных претендентов на трофей.

Лучший бомбардир

По итогам группового этапа сразу пять футболистов забили по два мяча. Этого хватило, чтобы разделить звание лучшего бомбардира первой части турнира. В пятёрку вошли: Эмиль Смит-Роу (Англия), Брэдли Баркола (Франция), Абель Руис (Испания), Кастриот Имери и Дан Ндой (оба — Швейцария). Эффективнее других действует англичанин — на один гол ему требуется всего лишь 56 минут. Баркола лидирует по количеству победных голов (2), а Руис забил на 1-й и 90-й минутах, принеся сборной Испании четыре очка. К слову, испанца нисколько не смутил чудовищный промах в первом матче, когда он не забил в пустые ворота. На Евро-2023 пока ещё не было ни одного дубля.

Лучший вратарь

Сборная Англии завершила групповой раунд с самой надёжной обороной. За три матча команда не пропустила ни одного мяча. Не последнюю роль в этом сыграл вратарь Джеймс Траффорд. С такой фамилией парню бегать бы за «МЮ», но 20-летний футболист находится в системе «Манчестер Сити», а последний сезон отыграл на правах аренды в «Болтоне». Он провёл 52 матча в составе клуба третьего английского дивизиона, пропустил 38 мячей и отметился 26 «сухарями». Возможно, в новом сезоне Джеймса отправят в аренду в более серьёзный клуб.

Только три сборные из восьми играли в четвертьфинале на прошлом Евро