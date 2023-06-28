В «Фенербахче» высказались о проблемах с футболистами перед турниром в России

В "Фенербахче" заявили об отсутствии проблем с игроками в связи с поездкой на турнир в Петербург
Член совета директоров турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Салахаттин Баки ответил на вопрос об участии в предстоящем Кубке PARI Премьер, который пройдет в Санкт-Петербурге. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Баки заявил, что ни с одним футболистом «Фенербахче» нет проблем перед турниром в России.
27 июня Fotospor сообщил, что форвард турецкого клуба Эдин Джеко и другие легионеры команды из-за политической ситуации не хотят ехать в Россию на Кубок PARI Премьер.
В турнире в Санкт-Петербурге, который пройдет с 1 по 15 июля, помимо «Зенита» и «Фенербахче», должны сыграть сербская «Црвена Звезда» и азербайджанский «Нефтчи».
Джеко осенью 2022 года отказался приехать в Санкт-Петербург на товарищеский матч между национальными командами России и Боснии и Герцеговины, который в итоге был отменен.